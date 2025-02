Genova – Sono previsti altri fine settimana di disagi e modifiche alla circolazione lungo a rete ferroviaria della Liguria per lo svolgimento di alcuni lavori in programma lungo la linea che riguardano la realizzazione del progetto Unico Terzo Valico/Nodo di Genova. Ecco i dettagli comunicati da Trenitalia:

“Proseguono gli interventi di realizzazione del Progetto Unico Terzo Valico/Nodo di Genova con le attività tra Quadrivio Torbella e Genova Borzoli per la realizzazione dei due nuovi binari tra Genova Voltri e Genova Sampierdarena e a Genova Piazza Principe sotterranea per il Sestuplicamento tra Genova Piazza Principe e Brignole.

Per consentire le attività di cantiere, dalle ore 00.01 del sabato alle ore 4.00 del lunedì di tutti i fine settimana di febbraio (8-9, 15-16 e 22-23 febbraio) è prevista la chiusura della via sotterranea della tratta Genova Sampierdarena – Piazza Principe – Brignole e di un binario tra Genova Brignole e Genova Principe. I collegamenti regionali arriveranno e partiranno dai binari di Genova Principe superfice e saranno rimodulati nel loro orario e non effettueranno la fermata di Genova Via di Francia; nelle giornate di sabato l’offerta dei treni metropolitani della relazione Genova Voltri-Nervi sarà limitata.

Sabato 15 e domenica 16 febbraio i treni della relazione Genova – Arquata Scrivia – Novi Ligure saranno limitati alla stazione di Genova Bolzaneto con cancellazione della tratta Genova Brignole – Genova Bolzaneto.

Dalle ore 14 di sabato 22 alle 21 di domenica 23 febbraio, la circolazione sulla linea Acqui Terme – Genova Brignole sarà interrotta tra Campo Ligure e Genova mentre i collegamenti della linea Arquata/Novi Ligure – Genova percorreranno itinerario alternativo e non fermeranno a Genova Rivarolo e Genova Sampierdarena”.