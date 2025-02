Genova – Ancora un grave incidente a funestare l’avvio di giornata sulle strade della città. Questa volta è avvenuto a Sestri Ponente, dove, intorno alle 6 di questa mattina, un’auto ed un mezzo a due ruote si sono scontrati per cause ancora da accertare in via Ursone.

Ad avere la peggio un motociclista di 56 anni che è stato letteralmente scagliato in aria per poi ricadere violentemente a terra riportando diverse gravi ferite.

Soccorso da passanti, l’uomo è stato poi stabilizzato dal personale sanitario del 118 e dell’ambulanza della Croce Verde che è accorsa sul luogo e trasferito in ospedale.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale che ha cercato di limitare i disagi al traffico ed ha raccolto gli elementi utili per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e le responsabilità.

