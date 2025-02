Genova – E’ ancora in prognosi riservata la bambina di appena 40 giorni ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Gaslini a seguito di un malore avuto nella sua abitazione di Mezzanego, nell’entroterra genovese.

La piccola avrebbe avuto un rigurgito mentre veniva allattata e la situazione è andata rapidamente peggiorando mentre i genitori chiamavano il 118 disperati.

La bambina è stata rianimata dal personale medico e trasportata con la massima urgenza in ospedale grazie all’intervento dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco che ha permesso un rapido e sicuro trasferimento dall’entroterra sino all’ospedale eccellenza della medicina pediatrica. Qui i medici tentano di salvarle la vita da ieri.

La prognosi è riservata e le prossime ore saranno decisive anche per capire se la bambina ha riportato lesioni cerebrali per la lunga assenza di respirazione.

