Genova – Un uomo di 39 anni è stato denunciato dalle forze dell’ordine a seguito di quanto accaduto nella giornata di ieri in piazza Solari. Qui gli agenti hanno notato il 39enne che transitava alla guida della sua auto senza indossare le cinture di sicurezza.

Gli agenti hanno fermato la vettura e quando l’uomo ha aperto lo sportello del cruscotto per consegnare i documenti, hanno notato un coltello svizzero di grandi dimensioni. É scattato così il controllo su tutta la vettura, dove sono stati trovati sei cacciaviti, sette chiavi combinate e un passamontagna. Del possesso di tutti questi oggetti il 39enne non ha fornito una spiegazione.

Nei suoi confronti è scattata la denuncia per reati contro il patrimonio e contro la persone, per possesso ingiustificato di chiavi alterate e armi.

