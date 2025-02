Genova – Un grave incidente si è verificato nel corso della mattinata odierna nel quartiere genovese di Sturla, dove una moto e un autobus si sono scontrati. L’incidente è avvenuto in via Sturla. Il giovane alla guida del mezzo a due ruote, un 20enne, è rimasto ferito in maniera seria, riportando traumi e contusioni. I sanitari del 118 giunti sul posto l’hanno soccorso e trasportato in codice rosso, quello di alta gravità, all’ospedale San Martino. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

A rimanere feriti nell’impatto sono stati anche alcuni passeggeri del mezzo pubblico, probabilmente contusi al momento della brusca frenata del bus o dell’impatto. Tra loro, sarebbero almeno quattro quelli che hanno ricevuto le cure dei sanitari e che sono stati trasportati all’ospedale.

Il mezzo interessato sarebbe della linea 45. Oltre al 118, sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.

