Genova – Le forze dell’ordine hanno arrestato un 48enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. E’ accaduto mercoledì pomeriggio quando gli agenti, a seguito di un esposto, si sono recati presso una scuola dell’infanzia del quartiere genovese di Sestri Ponente per controllare il perimetro del giardino dove i bambini escono a giocare, oggetto di danneggiamento da parte di ragazzi che dall’esterno sono soliti lanciare bottiglie e sigarette, mettendo a repentaglio l’incolumità dei piccoli alunni.

Durante la verifica, l’attenzione di un’agente in borghese è stata attirata dal 48enne, già noto per i suoi precedenti per spaccio, fermo davanti al portone di casa sua come se fosse in attesa di qualcuno, e che, riconoscendo l’operatrice è rientrato velocemente nell’androne del palazzo. L’uomo è stato fermato mentre cercava di prelevare un involucro dalla cassetta della posta, risultato poi contenere 5 grammi di hashish. Per cercare di fuggire dagli operatori ha spintonato un agente facendolo cadere e provocandogli lesioni refertate poi con una prognosi di dieci giorni. Con sé aveva quasi 600 euro in contanti, mentre a seguito di perquisizione domiciliare, effettuata con il team cinofili, sono stati rinvenuti più di tre etti di cannabis. Il 48enne è stato condotto al carcere di Marassi.