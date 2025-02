Genova – La Marinella di Nervi è ancora chiusa e non sembra esserci traccia di lavori in corso e nel quartiere – e non solo – tornano a circolare dubbi e perplessità. Secondo una segnalazione del Movimento 5 Stelle, poi, la società sarebbe addirittura “in liquidazione giudiziale” secondo una nota diffusa oggi dal M5S.

Tra i più “sospettosi” sul futuro della Marinella Marco Mes, consigliere municipale del Levante che teme che “il progetto sponsorizzato dal centrodestra” possa essere fallito alla prova del nove “nonostante le passerelle in pompa magna dei politici amanti dei selfie”.

Marco Mes spiega che “Marinella 1934 Spa” sarebbe in liquidazione giudiziale.

“La domanda ora è: uno dei “recuperi più attesi da tutta Genova”, per citare l’ex presidente di Regione, come mai ha fatto questa fine ingloriosa? Ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, appare chiaro: la destra si spertica in annunci ma poi non vigila, anche quando ha interessi evidenti”.

Secondo Mes, poi potrebbe tramontare anche il progetto della diga soffolta – “casualmente”, sempre secondo il consigliere pentastellato, riservata al tratto antistante la Marinella quando sono invece svariati i tratti di litorale genovese che attendono interventi similari, in alcuni casi persino urgenti – per mettere in sicurezza l’area?

L’affondo del consigliere del Movimento 5 Stelle riguarda anche il costo che le istituzioni hanno sostenuto con denaro pubblico.

“Quanto è costata – si domanda Mes – a oggi tutta l’operazione tra progettazione della diga e mancati incassi per Tursi? Ricordiamo, secondo fonti giornalistiche, che il Comune aveva scalato la concessione, rinunciando a un canone annuo di 32mila euro per i primi dieci anni e di 64mila euro nei successivi dieci, accontentandosi della soglia minima prevista dalla legge (2.500 euro)”.

Sulla questione si attende ora la risposta del Comune e della proprietà.

