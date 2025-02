Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo si ritira permettendo l’arrivo sulla Liguria di correnti orientali moderatamente fredde. Un flusso che interesserà la nostra regione nella giornata di oggi, venerdì 7 febbraio ma anche nel week end in arrivo con un aumento della nuvolosità ed un calo termico. Nel fine settimana previste anche nevicate a bassa quota.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 7 Febbraio 2025

Al mattino nubi concentrate soprattutto lungo i versanti padani, ancora parzialmente soleggiato lato costa, ma con nubi in prevalenza medio-alte in arrivo dal Golfo.

Nel pomeriggio aumento della nuvolosità su tutta la regione fino ad avere cielo molto nuvoloso ovunque in serata.

Tra la sera e la notte non si escludono pioviggini in costa e fenomeni di nevischio nell’entroterra oltre i 600 metri.

Venti forti da nord su Genova e Savona con ulteriori rinforzi sui valichi, allo sbocco delle vallate e negli spazi aperti. Moderati tra est e nord-est a levante.

Mare stirato sotto costa, mosso o molto mosso al largo per onda corta da nord-est.

Temperature in decisa diminuzione

Sulla costa temperature minime tra +5°C/+8°C e massime tra +7°C/+11°C

Nell’interno temperature minime tra -5°C/-2°C e massime tra -1°C/+4°C