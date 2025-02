Genova – Il pianeta Venere risulta particolarmente luminoso nel cielo notturno sopra la Liguria ma sui social ci si interroga se sia un “aggeggio” di Elon Musk. Potenza della Tv e delle fake news ma anche della diffusione dei sociale e dei pochi libri letti e un fenomeno naturale spiegato con semplicità dall’astronomia diventa motivo di celebrazione del magnate americano ormai in vetta alla classifica degli uomini più potenti del mondo.

Nei prossimi giorni, infatti, il pianeta Venere brillerà in modo “particolare” e sarà particolarmente visibile nel cielo notturno, anche appena buio e questo fenomeno, del tutto naturale, si sta già presentando in queste notti.

Molti, però, alzando lo sguardo e notando un corpo celeste particolarmente luminoso, invece di pensare, appunto, ad un fenomeno naturale che da millenni affascina l’umanità, pensa che si tratti di un “qualcosa” che il multimiliardario di origini sudafricane ha spedito nello spazio.

Una circostanza che lascia molto pensare e ricorda da vicino le cerimonie che venivano organizzate da antiche popolazioni in luoghi considerati sacri perché costruiti appositamente per poter assistere a fenomeni naturali che si pensava di poter “controllare” in qualche modo.

Una “prova di potere” che sacerdoti e potenti mostravano al popolo per impressionarlo e per convincerlo di avere “poteri” addirittura soprannaturali e magari donati dagli dei.

Oggi si sono trasformati in prove di potere e ricchezza che inducono lo stesso effetto, sempre allo scopo di sembrare ciò che in realtà non si è.

Occorre precisare che, in realtà, qualcosa di artificiale nel cielo e di proprietà di Elon Musk c’è e sono le catene di satelliti di Starlink. In passato la serie di puntini luminosi che passava nel cielo era oggetto di discussione su presunti avvistamenti UFO e quindi oggi è plausibile, ma abbastanza demotivante, che qualcuno faccia confusione.

(Foto di Andrea Giannotti per l’Osservatorio astronomico del Righi)

