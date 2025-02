Sestri Levante (Genova) – Grave incidente, nella notte, con due auto che si sono scontrate frontalmente, per cause ancora da accertare, in via Santa Vittoria.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4 e il fragore dell’impatto ha risvegliato di soprassalto i residenti che hanno subito chiamato il 112.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.

I due conducenti sono stati estratti dalle auto accartocciate e affidati alle cure del personale sanitario che li ha poi trasferiti all’ospedale di Lavagna.

Uno dei due uomini avrebbe riportato una frattura ad un braccio mentre l’altro, più grave, un forte trauma cranico.

Nessuno dei due sarebbe in pericolo di morte.

In corso gli accertamenti per ricostruire con precisione l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

