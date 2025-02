Genova – Saranno le indagini ad accertare chi sia l’autore dell’attentato incendiario avvenuto ieri sera, intorno alle 19 e rivolto contro un locale della parrocchia di Santa Maria dei Servi alla Foce. Molte telecamere della zona potrebbero aver ripreso chi ha tracciato svastiche e bestemmie vicino al locale dove si radunano gli Scout per poi appiccare un incendio, probabilmente con del liquido infiammabile.

Fortunatamente sono proprio gli Scout ad accorgersi che qualcosa non va e poi a scoprire il principio di incendio e ad avvertire i vigili del fuoco mettendosi in salvo senza particolari problemi.

C’è molta preoccupazione per la vicina Biblioteca Servitana con accesso da via Baroni perché all’interno si trovano grandi quantità di libri e riviste cartacee.

L’arrivo rapido dei vigili del fuoco ha evitato il peggio e il rogo è stato velocemente spento riportando tutto in sicurezza.

Molta la paura e diversi danni ma fortunatamente nessun ferito ma scattano feroci le polemiche perché in zona, da tempo, si consuma una problematica di difficile soluzione e che potrebbe avere dei legami con quanto avvenuto.

La presenza in particolare di alcuni senza tetto che stazionano vicino alla chiesa e spesso sono autori di comportamenti non adeguati alla situazione, specie quando qualcuno si ubriaca. nel contempo non si può escludere che proprio per allontanare quelle presenze qualcuno abbia gettato il liquido infiammabile e tracciato le scritte, magari persino per incolpare i clochard.

Per questo motivo ci sono gli inviti alla calma e le indagini delle forze dell’ordine che visioneranno le riprese delle molte telecamere della zona per risalire all’autore o quantomeno per capire come si sono svolti i fatti.

Il rischio è infatti che la tensione aumenti a livello esplosivo e che qualcuno si faccia male (o faccia del male) nell’errata convinzione di essere “nel giusto”.

