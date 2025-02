Genova – L’allerta Arancione per neve è scattata questa mattina per l’entroterra ligure e sono le Autostrade a suscitare maggiore preoccupazione, specie per i tratti montani di valico tra Liguria e Piemonte.

Autostrade per l’Italia avvisa che sono in atto deboli nevicate sulla A26 Genova-Gravellona Toce tra il bivio con la A10 Genova-Savona ed il bivio con la diramazione Predosa-Bettole e sulla A7 Serravalle-Genova tra Serravalle Scrivia e Bolzaneto.

Si raccomanda di mettersi in viaggio solo se equipaggiati di pneumatici invernali o in alternativa muniti di catene a bordo che in ogni caso devono essere sempre montate in Area di Servizio, Area di Parcheggio o piazzola di sosta.

È inoltre fondamentale informarsi prima di mettersi in viaggio sulla situazione meteo e di viabilità.

(foto di Archivio)

