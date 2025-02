Genova – Ha derubato due donne all’interno del negozio Ikea di Campi e quando è stato scoperto è fuggito verso corso Perrone dove la polizia lo ha arrestato.

Movimentato episodio nella zona di Campi dove un 44enne di cittadinanza algerina ha derubato due persone che stavano facendo acquisti all’interno nel punto vendita di Ikea.

Il primo furto è avvenuto ai danni di una donna che all’uscita dell’esercizio commerciale si è accorta di non avere più la borsa con sé. Il secondo ai danni di una giovane a cui ha asportato il cellulare e il portafogli.

Gli agenti di polizia sono stati inviati sul posto dopo le richieste del personale Ikea e dalle prime informazioni hanno appurato che, poco prima, il 44enne, scoperto mentre faceva il secondo furto, si era dato alla fuga in direzione di corso Perrone, lanciando per terra gli oggetti appena rubati, immediatamente recuperati e riconsegnati.

Gli agenti, dopo una breve ricerca, lo hanno trovato sulla panchina della fermata dell’autobus accanto all’esercizio commerciale, trovandolo in possesso del cellulare e dei 115 euro in contanti, corrispondenti per numero e taglio alla somma sottratti alla prima vittima.

La borsa è stata rinvenuta dagli agenti con all’interno ancora tutti gli effetti personali, grazie alle immagini dei filmati di videosorveglianza che lo hanno ripreso mentre la lanciava a terra.

Il 44enne è stato quindi arrestato.

