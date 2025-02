Montoggio (Genova) – Ha perso il controllo dell’auto che stava guidando sulla strada che porta in località Granata, nel comune di Montoggio, ed è finito fuori strada, trattenuto solo da alcuni alberi.

Momenti di paura ma fortunatamente nessun danno fisico per l’automobilista soccorso nel pomeriggio dai vigili del fuoco.

L’uomo ha chiamato i soccorso e i pompieri sono intervenuti sul posto con mezzi fuoristrada e con argani per liberare l’auto dalla scomoda posizione.

I Vigili del Fuoco che hanno provveduto a tagliare alcuni alberelli e, grazie ad un verricello, a rimuovere il veicolo dal fossato.

