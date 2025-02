Il campo di bassa pressione si allontana verso i quadranti sud-orientali causando un leggero miglioramento, nella giornata di oggi, domenica 9 febbraio, sulla Liguria ma si tratta di un fenomeno temporaneo perché correnti umide porteranno comunque nuvole e precipitazioni anche ad inizio della nuova settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 9 Febbraio 2025

Al mattino precipitazioni sparse, di debole o moderata intensità, ad eccezione dell’imperiese, qui condizioni di tempo asciutto. Fenomeni che assumeranno carattere nevoso nelle zone interne, fino a fondovalle tra Val Bormida orientale, Val D’Orba, Valle Stura e, nelle prime ore, Valle Scrivia, oltre gli 800-1000 metri sull’Appennino orientale.

Dalle ore centrali del giorno, ancora qualche debole precipitazione sul centro-levante, quota neve in progressivo rialzo oltre gli 800-1000 metri anche su Val Bormida orientale, Val D’Orba e Valle Stura, oltre i 1200 metri su Valle Scrivia e Appennino orientale. Tempo asciutto con anche delle schiarite a ponente, specie in serata.

Venti nella prima parte di giornata, moderati o forti dai quadranti settentrionali, raffiche fino a burrasca forte (80-90 km/h) tra Genova e Capo Mele. Dal pomeriggio ventilazione in parziale attenuazione, ancora raffiche fino a forti sul settore centro-occidentale della costa.

Mare stirato o mosso sotto costa, da molto mosso a mosso al largo.

Temperature minime stabili sui versanti padani centro-occidentali e tra savonese e genovesato, in lieve aumento altrove. Massime in rialzo ovunque.

Sulla costa temperature minime tra +3°C/+9°C e massime tra +8°C/+15°C

Nell’interno temperature minime tra -4°C/+5°C e massime tra +1°C/+9°C