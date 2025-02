Genova – Grave incidente nella notte, in corso Italia, dove un’auto ha perso il controllo schiantandosi contro un muro dopo aver colpito e danneggiato diverse vetture parcheggiate.

Sono stati i residenti della zona a chiamare il numero di emergenza 112 dopo essere stati risvegliati, intorno alla mezzanotte, dal forte rumore dell’impatto. La BMW condotta da un 30enne si è accartocciata contro il muraglione dopo aver gravemente danneggiato diverse auto parcheggiate a lato strada.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine.

I vigili del fuoco hanno estratto le due persone a bordo del veicolo e le hanno affidate alle cure del personale sanitario. I feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Il più grave sembra essere il passeggero che ha riportato diverse fratture nell’impatto violentissimo.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ma al momento non risultano coinvolti altri veicoli in movimento e quindi si pensa che il conducente abbia fatto tutto da solo.

In attesa di capire cosa sia successo, tornano pesanti le proteste di chi abita nella zona e lamenta auto che sfrecciano, specie nei fine settimana, e vere e proprie “esibizioni” anche di auto di lusso e di grossa cilindrata, nelle zone vicine ai locali notturni. I residenti lamentano l’assenza di controlli organizzati e stabili, specialmente nei fine settimana ed in orari notturni.

