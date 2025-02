Genova – Zona di Staglieno “blindata” con decine di agenti di polizia e carabinieri per la commemorazione (anticipata) del Giorno del Ricordo e delle Foibe organizzato dal comitato 10 Febbraio “Io non scordo – Genova”. Alla manifestazione potrebbero infatti presentarsi anche i comitati “antifascisti” genovesi per la presenza annunciata di esponenti di CasaPound e di associazioni di estrema destra.

Da questa mattina alcune strade della zona di Staglieno sono chiuse al traffico con presenza di blindati delle forze dell’ordine e un numero enorme di personale di sicurezza.

Chiusa al transito via Bobbio e pesanti disagi alla circolazione anche in direzione del casello autostradale di Genova Est.

Roventi le polemiche della popolazione residente sui social a domandarsi se, oltre al caos per le partite di pallone, la zona deve tollerare anche chiusure al traffico e mobilitazione di decine e decine di agenti e militari, per una manifestazione che può tranquillamente essere “spostata” in zone più ristrette e facilmente controllabili senza dispendio di forze e di soldi pubblici.

La manifestazione avverrà invece sulla cosiddetta piastra sul Bisagno, davanti alla lapide delle vittime delle foibe presso i giardini Cavagnaro.

Una mobilitazione ritenuta invece necessaria da chi gestisce l’ordine pubblico a seguito del caos scoppiato durante i precedenti cortei.

A preoccupare sono soprattutto alcuni messaggi lanciati sulle chat di Telegram e Whatsapp che fanno riferimento ad una non meglio precisata “sopresa”. Riferimento che ha subito innalzato la tensione facendo scattare presidi e blocchi stradali.

(nella foto piazza Tommaseo blindata per l’ultima manifestazione)

