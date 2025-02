Neirone (Genova) – Vigili del fuoco in azione, nel comune dell’entroterra genovese per spegnere un brutto incendio scoppiato sul tetto di una abitazione e che si sta estendendo ad altre parti dell’edificio.

Dopo l’allarme di alcuni passanti che hanno notato le fiamme che fuoriuscivano dal tetto, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in massa da Chiavari, Rapallo e dalla sede centrale in supporto.

Difficili le operazioni di spegnimento che oltre aver interessato anche il piano sottostante della casa, ha coinvolto anche i tetti adiacenti delle abitazioni confinanti del borgo.

Fortunatamente non si segnalano feriti.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0