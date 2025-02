Cairo Montenotte (Savona) – Ha perso il controllo della vettura e si è schiantata contro un muro. Brutto incidente, questa mattina, in via Cortemilia, nel comune di Cairo Montenotte dove una donna di 30 anni è rimasta ferita in modo serio a seguito dell’impatto, molto violento, contro un muro.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 e i pompieri hanno estratto la donna dalle lamiere e l’hanno affidata alle cure del personale sanitario che ha rilevato un brutto trauma cranico. E’ stato pertanto richiesto il trasporto in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

In corso le indagini ed i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0