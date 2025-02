Genova – Sembra essersi spostato a Multedo il giovane esemplare di Lupo che da alcune settimane viene segnalato a girovagare spaesato e sempre più magro per le vie del ponente genovese.

Per giorni gli avvistamento sono avvenuti nella zona di Pegli ma nelle ultime ore sono diversi gli avvistamenti più spostati verso Multedo ma comunque sempre a breve distanza dal greto del torrente Varenna che sembra essere il suo rifugio.

Il Lupo, quasi certamente il giovane esemplare “in dispersione” già avvistato a Pegli, è stato visto in via dei Reggio e lungo la strada che conduce al casello autostradale della A10.

Si tratta di un animale che non è in buone condizioni di salute, come si vede nei filmati presenti sui social dove “evacua” spesso, probabilmente per una infezione intestinale – e con la speranza che non sia stato avvelenato – che potrebbe debilitarlo molto e persino causarne la morte.

La maggior parte degli esemplari che abbandonano il branco per fondarne uno nuovo, infatti, non sopravvivono perché vengono braccati ed uccisi da altri branchi se attraversano territori già “popolati”, motivo per cui azzardano ad avvicinarsi ai centri abitati dove non ci sono lupi, oppure muoiono di stenti non riuscendo a cacciare. Il lupo caccia in gruppo e quando è solo si accontenta anche di rovistare tra i rifiuti o di cercare le ciotole di cibo per gatti o cani imprudentemente lasciate nei giardini. Situazione che potrebbe scatenare anche la predazione di animali domestici.

La speranza è che il lupo riesca a trovare un passaggio verso territori non ancora colonizzati da altri lupi e che trovi una compagna con cui fondare un nuovo branco. In quel caso, di lui, nella zona di Pegli e Multedo, resterebbe solo il ricordo perché nessun lupo intende trasferirsi volontariamente in città perché terrorizzato dall’uomo.

Chi dovesse incontrarlo può stare tranquillo perché da decenni non si ha notizia di attacchi di lupi ad umani e può stare tranquillo anche se ha con se un cane se questo è ben assicurato ad un guinzaglio. Nonostante le fake news che circolano in Rete, infatti, non risultano attacchi a cani in compagnia di umani.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0