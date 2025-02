Genova – Il fenomeno dell’imbrattamento dei muri e degli spazi pubblici della città non accenna a terminare ma a Pra’ c’è chi si ribella e, con l’aiuto di uno dei pochi Municipi sensibili all’argomento, rimette tutto a posto con il volontariato.

Succede in via Romana di Pra’ dove i soliti teppistelli sedicenti tifosi hanno imbrattato un muraglione con i colori di una delle squadre cittadine. Un blitz notturno che la dice lunga sul tipo di operazioni che questi bulli mascherati da tifosi compiono in tutta la città e con i colori di tutte e due le squadre cittadine, in una ridicola quanto infantile “battaglia” a chi imbratta di più e peggio.

Contrariamente a quanto succede in gran parte dei quartieri, però, il senso civico e l’amore per l’ordine e la pulizia ha prevalso e l’imbrattamento e’ stato rimosso a tempo di record.

Le foto del “prima” e del dopo fanno ben comprendere a tutti i Cittadini dotati di amore per la propria città, il significato dell’operazione e così il presidente del Municipio VII Ponente, Guido Barbazza ha voluto ringraziare i volontari per l’operazione e per il bel messaggio lanciato in un periodo in cui sembra invece che sporcare ogni cosa sia un “vanto”.

I Cittadini, ed in particolare i volontari del Comitato di via Cravasco, sempre attivo per migliorare e rendere vivo e partecipato il quartiere, hanno preso pennello e pittura e hanno ridipinto tutto riportando il muraglione alla sua normale funzione.

“Un segnale importante della sintonia e collaborazione tra Municipio e cittadini per combattere degrado e scarso senso civico – scrive Guido Barbazza sui social – valorizzando il nostro bel territorio e migliorando la qualità della vita”.

Non certo una “censura” come ben spiega il presidente Barbazza nel seguito del post.

“Colgo l’occasione – scrive ancora – per rinnovare l’invito, a chi volesse realizzare murales / opere artistiche a tema calcistico, a contattare il Municipio, facendo regolare richiesta e ottenendo le relative autorizzazioni, come da prassi già seguita con successo, nella correttezza e nella legalità, da numerosi promotori ed artisti, che hanno realizzato vere e proprie opere d’arte che abbelliscono e valorizzano il nostro territorio. Il Municipio, in collaborazione con cittadini volenterosi, continuerà sistematicamente l’opera di rimozione di imbrattamenti e brutture, nella visione di una sempre migliore immagine, anche con l’obiettivo di un contestuale aumento del valore degli immobili”.

