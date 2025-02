La perturbazione che ha portato un forte peggioramento nei giorni scorsi si sposta velocemente verso il Mediterraneo centro-meridionale, portando ad un aumento termico marcato sulla nostra regione e ad una breve pausa precipitativa nella giornata di oggi, lunedì 10 febbraio 2025.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 10 Febbraio 2025

In mattinata precipitazioni residue andranno ad interessare il settore centro-orientale della regione, con piogge moderate e nevicate confinate alle vette della val d’Aveto e alle creste al di sopra dei 1200-1400 mt.

Possibili locali fenomeni di gelicidio in nottata nelle conche e nelle vallate più fredde del profondo entroterra Genovese e Savonese al di sopra dei 600 mt.

Cieli molto nuvolosi o coperti da nuvolosità medio-bassa sul resto della regione per l’intero periodo, senza fenomeni di rilievo.

Qualche schiarita possibile nel corso del pomeriggio sul Ponente.

Venti dai quadranti settentrionali in progressiva attenuazione in mattinata sul settore centro-occidentale della regione. Venti deboli dai quadranti meridionali su Imperiese costiero e sul Levante.

Mare stirato sotto costa sul settore centrale costiero. Mosso o molto mosso in mattinata al largo. Poco mosso o quasi calmo su tutti i settori a partire dalle ore pomeridiane.

Temperature in aumento, anche marcato sui settori centro-occidentali e nelle zone interne, specialmente nei valori massimi a partire dalla tarda mattinata.

Sulla costa temperature minime tra +5°C/+10°C – Max: +7°C/+15°C (picchi sulle Riviere).

Nell’interno temperature minime tra -1°C/+6°C – Max: +3°C/+11°C

