Neirone (Genova) – Sono proseguite per tutta la notte e continuano questa mattina le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell’incendio divampato ieri in una palazzina a Neirone, nell’entroterra genovese.

Per tutta la notte squadre dei vigili del fuoco hanno cercato di contenere le fiamme per evitare che si propagassero ad altre costruzioni del paese.

La casa dove è scoppiato il rogo è andata completamente distrutta ma fortunatamente non si registrano feriti.

Questa mattina, a fiamme spente, proseguono le operazioni di messa in sicurezza e di bonifica di ciò che è rimasto dell’edificio. Crollato il tetto, dove potrebbe essere divampato inizialmente il rogo.

In corso anche gli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio ma è probabile che siano partite dal tetto a causa del surriscaldamento della canna fumaria.

Sono numerosi, in questa stagione, gli incendi che scoppiano per questo motivo e gli esperti ricordano che è bene eseguire una corretta manutenzione delle canne fumarie proprio per evitare che accumuli di residui bituminosi possano prendere fuoco quando stufe e caminetti vengono usati in modo più intenso per scaldare le abitazioni.

(foto di Archivio)

