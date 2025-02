Genova – Ha invitato un amico a casa e lui l’ha violentata. E’ quanto ha denunciato una ragazza di 18 anni che questa mattina, durante una lezione in classe, in un Liceo del quartiere di Sturla, si è sentita male ed ha accusato un malore ed è stata accompagnata in ospedale.

Qui, davanti ai medici, ha raccontato di aver subito la sera prima una violenza sessuale e subito è scattata la procedura speciale prevista in casi come questi. La ragazza è stata affiancata da un team che prevede un supporto psicologico e personale delle forze dell’ordine appositamente formato per affrontare situazioni di questo tipo.

Il racconto della giovane è stato raccolto e trascritto e sono stati compiuti speciali esami per accertare eventuali prove di quanto avvenuto e sono subito scattate le indagini sul caso, condotte dalla Squadra Mobile. Nelle prossime ore verrà ascoltato il presunto autore della violenza e poi il giudice che segue il caso stabilirà se procedere all’iscrizione nel registro degli indagati o procedere con un arresto, magari ai domiciliari per consentire al presunto colpevole di potersi difendere anche grazie al supporto di un avvocato e di consulenti di parte.