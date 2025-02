Genova – Nuovo guasto alla rete ferroviaria e nuovi pesanti disagi per chi viaggia in treno ed in particolare sulla direttrice per Milano. La nuova settimana inizia come si è chiusa la precedente, ovvero con nuovi problemi per chi sceglie il treno per i piccoli e grandi spostamenti. Questa mattina, infatti si è registrato l’ennesimo guasto questa volta sulla linea Milano-Genova e più precisamente tra la città di Pavia e sua Certosa.

Un guasto che ha causato inizialmente il blocco del traffico sulla linea sino alle 7 e poi la circolazione è stata riattivata ma su un solo binario, con ovvie ripercussioni sui tempi di percorrenza e ritardi di oltre 60 minuti ma anche con cancellazioni.

Un guasto che è stato riparato – secondo quanto comunicato tra Trenitalia, alle 8.25 e il traffico ha lentamente iniziato a tornare verso la normalizzazione che, però, sarà raggiunta tra qualche ora dovendo smaltire tutto il traffico “in coda”.

Protestano, ormai infuriati, i pendolari secondo cui sarebbero diversi i treni regionali con gravi ritardi e 5 intercity che hanno fatto registrare ritardi di oltre 60 minuti.

Problemi anche sulla linea tra Genova e Novi Ligure dove i treni hanno fatto registrare ritardi sino a 30 minuti.

I comitati dei pendolari sono nuovamente sul sentiero di guerra e chiedono che Trenitalia rimborsi chi subisce disagi anche oltre il prezzo del biglietto acquistato vista la “regolarità” con cui si registrano disagi.

