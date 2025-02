Genova – La polizia locale segnala pericolo, in via delle Fontane, tra piazza della Nunziata e via Gramsci, per la presenza di una non meglio precisata “sostanza oleosa” presente sull’asfalto. Un rischio per chi viaggia in moto e in scooter e che potrebbe essere vittima di cadute.

Si raccomanda la massima attanzione alla guida, specie in direzione via delle Fontane a salire verso piazza della Nunziata.