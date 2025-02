Genova – Rallentamenti e code, intorno alle 8,20 sulla strada Sopraelevata Aldo Moro, in direzione levante, a causa di un veicolo in avaria nella parte terminale in uscita alla Foce.

Lo segnala la polizia locale che sta intervenendo sul posto per risolvere al più presto possibile la criticità che sta causando problemi al traffico del mattino.

