Genova – Nel corso del fine settimana un uomo di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri per non aver rispettato il divieto di avvicinamento ad una donna che pendeva nei suoi confronti.

É accaduto nel quartiere genovese di Prà. Qui una donna ha allertato i soccorsi dopo aver visto nei pressi dell’esercizio commerciale dove lavora l’uomo che in passato l’aveva insultata e minacciata e sul quale pende il divieto di avvicinamento. I militari sono giunti sul posto e nel giro di pochi minuti hanno individuato il 45enne, il quale nel frattempo aveva tentato di nascondersi in un bar poco distante. Il malvivente è stato così fermato ed arrestato.

