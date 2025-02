Savignone (Genova) – Nel tardo pomeriggio di domenica 9 febbraio una frana ha interessato la strada provinciale 10 in provincia di Savignone, nello specifico in località Sorrivi. Sul posto sono giunti i tecnici della Città Metropolitana di Genova che questa mattina hanno dato il via alle operazioni utili a valutare l’entità del danno e la programmazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza della strada. Al momento non si conoscono i tempi di ripristino della viabilità: i lavori dovrebbero riguardare la messa in sicurezza del crinale, l’installazione di barriere protettive e le ricostruzione del tratto danneggiato.

Buone notizie, invece, per quanto riguarda il passo del Faiallo, che risultava chiuso dalla mattinata di sabato 8 febbraio e d è invece stato riaperto nelle prime ore della mattinata odierna.

