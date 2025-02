Un nuovo peggioramento è in arrivo a partire dalla giornata di oggi, martedì 11 febbraio 2025 causata da un impulso instabile sul bacino del Mediterraneo. Attese piogge diffuse e un lieve aumento delle temperature. Nevicate confinate al di sopra dei 1000 mt.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore

Martedì 11 Febbraio 2025

In mattinata rovesci intermittenti andranno ad interessare il Genovesato e in secondo luogo gli estremi di regioni con precipitazioni deboli o al più moderate.

Nel corso del pomeriggio precipitazioni in estensione a tutta la regione con possibili stacchi moderati/forti a partire dalle ore serali tra Genovesato e Spezzino, a causa di una possibile convergenza tra lo scirocco in risalita sul Levante e la tramontana in uscita dagli sbocchi vallivi Genovesi e Savonesi.

Quota neve che si manterrà al di sopra dei 1200 mt. a Ponente e i 1400-1500 mt. a Levante (localmente più in basso con rovesci moderati/forti).

Breve pausa precipitativa possibile sull’ Imperiese e Savonese Occidentale in serata.

Venti dai quadranti settentrionali in aumento nel corso della giornata sul settore centro-occidentale; Debole o moderata da Sud-Est su Spezzino e Tigullio.

Mare quasi calmo o poco mosso su tutti i settori. Stirato sotto costa sul Savonese costiero a partire dalla serata.

Temperature in lieve aumento su tutta la regione, più marcato nei valori minimi sul centro-levante e nei valori massimi nell’entroterra.

Sula costa: Min: +7°C/+12°C – Max: +9°C/+15°C.

Interno: Min: -1°C/+7°C – Max: +4°C/+12°C