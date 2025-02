Genova – Code chilometriche tra Bogliasco e Nervi a causa del cantiere presente in via Donato Somma, a Nervi e che sta peggiorando, se possibile, la già critica viabilità sulla statale Aurelia. Proteste sempre più animate, specie sui social, per i disagi causati dai lavori avviati in via Donato Somma e che riducono parzialmente la carreggiata e costringono ad un senso unico alternato regolato da un semaforo.

Di giorno la situazione è abbastanza accettabile per la presenza di personale che regola il traffico ma al di fuori degli orari di lavoro del cantiere la viabilità è regolata da un semaforo che causa lunghe code e rallentamenti sia da Bogliasco verso Genova che viceversa.

Attese lunghissime e durata troppo breve del semaforo verde fanno imbestialire automobilisti e motociclisti che già iniziano a ignorare il semaforo per procedere comunque, specie in orario notturno. Una situazione di enorme pericolo in caso di incidente.

Secondo il calendario dei lavori il cantiere dovrebbe chiudere non prima del 19 febbraio e gli automobilisti che percorrono il tratto chiedono che i lavori procedano anche in orario notturno laddove non siano rumorosi o che siano sempre presenti pattuglie della polizia locale per regolamentare il traffico con “cognizione di causa”.

Diversamente ci si può aspettare coda e disagi a partire dalla fine del turno di lavoro degli operai addetti ai lavori – intorno alle 17 e sino al mattino successivo.

