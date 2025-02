Genova – Un episodio di violenza si è verificato nel corso della notte appena trascorsa nei pressi della stazione dei bus della zona di Principe. La vittima è un uomo appena arrivato in città proprio con un autobus, che a pochi metri di distanza dalla fermata è stato avvicinato da un malvivente con in mano una bottiglia di vetro che ha iniziato a minacciarlo, intimandogli di consegnargli il cellulare.

La vittima inizialmente ha opposto resistenza, per essere poi colpita con la bottiglia che il malvivente teneva in mano e derubata del borsone che aveva con sé.

Mentre stava fuggendo, l’aggressore è stato notato da un agente della polizia locale fuori servizio che l’ha raggiunto e fermato, richiedendo l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato il malvivente e riconsegnato la refurtiva al legittimo proprietario. L’uomo, seppur emotivamente scosso, fortunatamente non ha riportato ferite.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0