Genova – Questa mattina una donna è stata aggredita dopo esser uscita per fare la spesa nel quartiere genovese di Pra’. Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata avvicinata da un malvivente che le avrebbe intimato di consegnarle la collanina che portava addosso e le buste della spesa. Dal suo rifiuto sarebbe nata una colluttazione, con il rapinatore che l’avrebbe colpita con dei pugni e l’avrebbe buttata per terra prima di darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i quali hanno trasportato la donna all’ospedale in codice giallo, quello di media gravità. Inoltre, sul luogo dell’accaduto sono giunti anche gli agenti di polizia.

Le ricerche dell’aggressore sono immediatamente iniziate: oltre alle testimonianza della donna e dei presenti, dovrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

