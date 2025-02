Genova – Un flash-mob di protesta per chiedere maggiore rispetto per il loro lavoro e la loro professionalità ma anche per ribadire che l’aumento delle aggressioni negli ospedali è anche frutto dei tagli alla spesa pubblica nel settore Sanità e che tali responsabilità non possono ricadere su chi lavora.

Protesta questa mattina, davanti al pronto soccorso dell’ospedale Galliera di Carignano, dei dipendenti dell’ospedale con incarichi faticosi e spesso mal pagati e poco riconosciuti.

Anche l’occasione, però, per mettere i puntini sulle “i” per il fenomeno delle aggressioni ai danni del personale medico e sanitario degli ospedali che non è causato da una improvvisa ondata di “follia” ma è piuttosto il risultato di politiche di tagli della spesa e riduzioni dei servizi erogati.

Tagli che hanno come risultato il peggioramento del servizio prestato ai Cittadini anche in termini di tempi di attesa. Condizioni che sempre più spesso sono alla base di episodi da condannare ma che non sono originati dall’esasperazione delle persone.



