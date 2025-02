Genova – Posteggi a “lisca di pesce” invece della fila, in via Casaregis per aumentare l’offerta di parcheggi sacrificando una delle due corsie discendenti verso il mare.

La proposta è stata presentata sui social del quartiere e sta dividendo i residenti tra favorevoli e contrari.

Il provvedimento scatterebbe “per migliorare la sosta” in via Casaregis e prevederebbe che gli stalli tra via Ruspoli e via Cecchi vengano ridisegnati a lisca di pesce, aumentando così la disponibilità di parcheggi. Un intervento concreto per una mobilità più efficiente secondo il Municipio locale. Ma non tutti sono d’accordo.

