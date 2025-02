Genova – Attimi di paura si sono vissuti nel corso della mattinata odierna, martedì 11 febbraio, nei pressi del Museo di Storia Naturale situato in via Brigata Liguria, in centro a Genova.

Qui i visitatori e i lavoratori che si trovavano all’interno della struttura hanno iniziato ad avvertire un forte odore di gas. Il museo è stato così evacuato, mentre sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, i quali hanno iniziato un sopralluogo. L’allarme è rientrato nel giro di pochi minuti, con la struttura che è stata riaperta e con il traffico nella zona, che inizialmente aveva subito delle ripercussioni, tornato regolare nel giro di alcune decine di minuti.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0