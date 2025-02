Genova – Una misteriosa raffica di guasti, ieri sera, alle funicolari del centro cittadino.

Intorno alle 20 è andata in tilt la funicolare Zecca-Righi e il servizio è stato temporaneamente sospeso a causa di non meglio precisati “problemi tecnici” e con l’attivazione del servizio sostitutivo.

I servizio è ripreso poco dopo la mezzanotte

Poche ore più tardi, intorno alle 22 è andata in tilt anche la funicolare Sant’Anna e anche in questo caso a causa di non meglio precisati “problemi tecnici”.

In questo caso, però, la riparazione è stata più rapida e già mezzora dopo il servizio era tornato in funzione regolarmente.

Resta la perplessità degli utenti che hanno notato un aumento dei guasti e dei malfunzionamenti e temono per la continuità del servizio anche perché le informazioni fornite non permettono di capire la reale situazione.

