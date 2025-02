Genova – Ancora un incidente sulle strade cittadine e questa volta, ad essere coinvolti, ono un’auto della polizia ed uno scooter che si sono scontrati in circostanze ancora da chiarire al’angolo tra via Tolemaide e corso Torino.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote che è stato scagliato a terra. Soccorso dagli agenti e poi dall’ambulanza del 118, la persona è stata poi trasferita in codice giallo all’ospedale San Martino.

Sul posto anche la polizia locale che ha raccolto tutti gli elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e delle responsabilità. Presenti in zona numerose telecamere di sorveglianza, anche sui semafori, che potranno certamente fornire immagini utili a chiarre cosa sia successo.

Fortunatamente la persona ferita non sarebbe grave.

