Genova – Prima ha tentato di rapinare una nota pasticceria di Albaro e poi una farmacia ma è stato inseguito e catturato dai Falchi della polizia che lo hanno inseguito in moto.

La Polizia di Stato di Genova ha tratto in arresto un 49enne della provincia, ritenuto responsabile di tentata rapina.

Il provvedimento origina dall’intervento di personale dell’UPG e SP che, lo scorso sabato pomeriggio, era stato inviato presso una nota pasticceria di Albaro a seguito di un tentativo di rapina ad opera di un soggetto travisato che aveva tentato di asportare il registratore di cassa, incurante della presenza del personale di servizio e della stessa titolare. Quest’ultima , intervenuta per cercare di impedire all’uomo di portare via la cassa, aveva ingaggiato con lui una breve colluttazione, riportando alcune escoriazioni ad un braccio, ma riuscendo a metterlo in fuga.

L’uomo, scappato a bordo di uno scooter risultato, poi, essere provento di furto, circa 5 minuti dopo, aveva tentato un nuovo colpo ai danni di una farmacia, sempre di Albaro.

L’immediato avvio delle indagini da parte di questa Squadra Mobile – Sez. “Falchi” ha permesso di identificare, in breve tempo, il 49enne, dimorante nel Levante Ligure, poiché noto agli operatori per fatti analoghi e già colpito da una Misura di Prevenzione, emessa a suo carico nel 2023.

Ieri mattina i “Falchi”, dopo averlo rintracciato sulla pubblica via hanno potuto arrestarlo fuori flagranza, per il tentativo di rapina commesso ai danni della pasticceria – così come disposto dal Decreto Legislativo “Anti-Mafia” (D. Lgs 159/2011).

Contestualmente, il 49enne è stato anche deferito in stata di libertà per la “spaccata” compiuta ai danni della farmacia e per la ricettazione dello scooter da lui utilizzato per compiere i reati. Il motoveicolo, sottratto in zona San Fruttuoso nella notte tra il 7 e l’8 febbraio, è stato restituito al legittimo proprietario, ancor prima che si accorgesse del furto.

