Lo hanno fatto veramente. Il Golfo del Messico ha già cambiato nome, nella versione americana di Google Maps diventando il nuovo Golfo d’America, in ossequio alle disposizioni del neo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

In attesa di un “riconoscimento” internazionale della decisione che non avverrà mai, il colosso del web rivela la sua “debolezza” nei confronti delle autorità statali americane e si piega ai desiderata del presidente che, insieme ad altre bizzarrie, ha deciso di cambiare il nome ufficiale del Golfo del Messico.

Obbedienza o “furberia” l’episodio non è passato inosservato e sulla Rete sono tantissime le prese di posizione sull’argomento.

Nella versione italiana, quella che ognuno di noi ha sul proprio smartphone e che è raggiungibile dal PC, viene mantenuta la doppia denominazione e se si cerca sulla mappa il luogo si trovano entrambe le denominazioni. Probabilmente un’altra “furberia” del colosso americano per non attirarsi troppe inimicizie in Europa.

In molti sorrideranno alla notizia, archiviandola tra le curiosità del giorno ma l’episodio dovrebbe invece mettere in allarme sui rischi che tutti noi corriamo utilizzando ormai in modo massiccio i servizi di una società che è costretta a eseguire ordini “strampalati” in modo acritico del potente di turno, dimenticando il carattere internazionale della propria attività.

In caso di contestazione chi potrebbe imporre a Google di agire in un modo o nell’altro?

La Legge è chiara e si applicano le norme in vigore nel Paese dove si esercita la propria attività ma chi farà rispettare queste disposizioni?

