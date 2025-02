Lumarzo (Genova) – Ancora un incendio al tetto di una abitazione nell’entroterra genovese. Questa volta è successo a Lumarzo, in val Fontanabuona dove la copertura di un edificio ha preso fuoco intorno alle 22,30 di ieri sera.

Le persone che abitano l’edificio hanno sentito un forte odore di bruciato e dalle finestra hanno visto il fumo e poi le fiamme alzarsi dal tetto e sono fuggite precipitosamente in strada.

L’allarme ha fatto intervenire i vigili del fuoco di Genova e di Chiavari che hanno raggiunto il luogo e dopo aver messo in sicurezza le sei persone hanno iniziato le operazioni di spegnimento rese molto complicate dalle fiamme presenti nel sottotetto.

Per oltre 4 ore i vigili del fuoco hanno tentato di salvare il salvabile spegnendo le fiamme ma l’abitazione è stata dichiarata inagibile e le persone che ci vivevano dovranno trovare una sistemazione diversa per il tempo delle verifiche del caso.

In corso anche le indagini per stabilire le cause del rogo ma è probabile che, ancora una volta, si tratti di un surriscaldamento della canna fumaria. Gli esperti consigliano la verifica annuale del condotto di scarico proprio per evitare questo fenomeno che spesso è causa di furiosi incendi.

(foto di Archivio)

