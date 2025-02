Savona – Folla questa mattina, davanti alla chiesa di San Paolo, per l’ultimo saluto a Giorgio Ajazzone, storico team manager della Sampdoria.

Ajazzone è morto a 70 anni, domenica scorsa e la notizia è stata seguita da un’ondata di cordoglio sia tra i tifosi blucerchiati che lo ricordano tra i vertici della Samp tra il 1997 e il 2017, ma anche tra i tanti sportivi che ne apprezzavano opinioni e modo di lavorare.

A Savona, per il funerale, tantissimi tifosi ma anche dirigenti ed ex calciatori blucerchiati che hanno lavorato con Ajazzone ai tempo d’oro della Sampdoria.

Presente anche Bartosz Bereszynski in rappresentanza della prima squadra, impegnata in allenamento.

Presenti alla cerimonia anche i giovani della Primavera e del settore giovanile blucerchiato, insieme a molte altre figure della storia recente del club.

Un saluto commosso a chi ha dedicato tanti anni alla società blucerchiata e alla squadra.