Sanremo (Imperia) – Attimi di paura si sono vissuti nel corso della notte appena trascorsa lungo strada Borgo Opaco a Sanremo, dove un incendio di notevoli dimensioni si è sviluppato intorno alle ore 5:00 e ha distrutto due auto e nove scooter.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento delle fiamme. Fortunatamente, non risultano persone rimaste ferite o intossicate a causa del rogo.

Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto: al momento l’ipotesi più probabile sarebbe quella di un incendio doloso.

