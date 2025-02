Sestri Levante (Genova) – Molta paura, parecchi danni ma fortunatamente nessun ferito nel crollo di un albero avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 11 febbraio, nei pressi del parcheggio dell’ospedale. Un enorme pino è caduto di schianto investendo tre auto in sosta che hanno subito pesanti danni ma fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale e dopo aver verificato che nessuno fosse rimasto schiacciato i pompieri hanno iniziato le operazioni per rimuovere l’enorme tronco e i suoi rami.

In azione due squadre dei vigili del fuoco impegnate nel taglio dei rami e nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Presente anche una ditta incaricata dal Comune che sta verificando le ragioni dell’anomalo ribaltamento della zolla. Domani è programmato un sopralluogo tecnico per ulteriori verifiche anche per stabilire se fosse possibile prevedere e magari evitare il crollo con potature suggerite da strumentazioni tecnologiche sempre più utilizzati proprio per evitare questo tipo di emergenze.

Su indicazione dei Vigili del Fuoco è stato deciso di chiudere parzialmente il parcheggio lato ospedale e contestualmente quello adiacente interno, nonché l’accesso al tratto di strada, delimitata dalla sbarra, verso le camere mortuarie.