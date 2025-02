Castelbianco (Savona) – Una tragedia si è consumata nel corso del tardo pomeriggio di ieri nell’entroterra savonese, dove un uomo di 78 anni è morto dopo esser stato schiacciato da un mezzo agricolo che stava guidando. A lanciare l’allarme sono stati due passanti, che hanno trovato il 78enne intrappolato sotto il mezzo e hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri i il 118. I sanitari hanno provato a prestare le cure all’uomo, ma dopo diversi minuti non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Fin dall’inizio, le sue condizioni erano apparse particolarmente critiche.

Al momento non è chiara la dinamica di quanto accaduto così come la causa del decesso, che potrebbe essere avvenuto sia per un malore che a seguito dell’incidente stesso.

