Ancora maltempo sulla Liguria con una instabilità crescente che porterà ad un graduale lento miglioramento nei prossimi giorni.

Ancora nuvole e ancora precipitazioni diffuse, in particolare sul centro-levante.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 12 Febbraio 2025

Sino alle prime ore del mattino possibili rovesci semi stazionari, più probabili tra Golfo Paradiso e Golfo del Tigullio con possibili colpi di tuono.

Non si esclude qualche rovescio organizzato anche su Genovesato orientale e Spezzino.

Piovaschi, invece, possibili tra Genovese di ponente e Savonese.

Nel corso della mattinata attesi ancora rovesci sempre tra Genovese e Spezzino, mentre su Imperiese avremo nuvolosità variabile.

Nel pomeriggio i fenomeni andranno via via attenuandosi ma saranno sempre possibili sulla nostra regione. La quota neve si manterrà al di sopra dei 1200 mt. a Levante.

Venti al mattino tesi dai quadranti settentrionali tra Genovese e Savonese e da sud-est su Tigullio. Nel pomeriggio ventilazione sempre sostenuta da nord su Savonese e Genovese, si attenua lo scirocco sul Tigullio.

Mare mosso

Temperature in lieve calo

Sulla costa temperature minime tra +6°C/+10°C e massime tra +8°C/+13°C.

Nell’interno temperature minime tra +1°C/+5°C e massime tra +4°C/+9°C