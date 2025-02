Cairo Montenotte (Savona) – Indagini in corso per il tragico incidente in cui ha perso la vita, ieri sera, intorno alle 18, una donna di 70 anni precipitata in un dirupo con l’auto.

L’allarme è scattato lungo la strada che collega Cairo Montenotte a Cengio e dove altri automobilisti hanno visto l’auto condotta dalla donna perdere il controllo mentre stava percorrendo la strada dei Pastoni.

Dopo essere uscita di strada, la vettura è precipitata per diversi metri in un dirupo e subito sono scattate le chiamate al 112 che ha inviato i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118.

Purtroppo però, quando i pompieri hanno raggiunto la vettura nel canalone, per la donna non c’era più nulla da fare. Il corpo senza vita è stato recuperato e trasferito in obitorio e sarà l’autopsia a chiarire se l’auto abbia perso il controllo per un malore che ha colpito la conducente o se, invece, sia stata la caduta a causarne la morte.