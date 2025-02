Genova – Colpo di scena nella scelta del candidato di Centro Sinistra per la corsa alla carica di sindaco della città. L’annuncio non è ancora ufficiale ma sarebbe Silvia Salis, ex campionessa di lancio del martello e vice presidente vicario del Coni ad essere stata indicata come candidata del Partito Democratico e della coalizione che ad esso fa capo.

Una notizia che prende in contropiede più di un osservatore anche perché proprio oggi Salis ha partecipato al funerale del padre, Eugenio, storico custode dell’impianto sportivo di Villa Gentile.

Al momento, insomma, si tratterebbe di una “proposta” ma sia l’ex candidato alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando che il segretario provinciale del PD, Simone D’Angelo avrebbero già contattato Salis per verificarne la disponibilità.

Ironicamente alcuni osservatori ricordano la battuta dell’ex sindaco Bucci a proposito dell’offerta di candidare Armando Sanna, ex vice presidente del consiglio regionale in quota PD mentre Silvia Salis era stata nominata proprio da Bucci, ambasciatrice di Genova nel Mondo, nell’aprile del 2023

Silvia Salis, si leggeva nella motivazione, (ex) olimpica di atletica leggera, prima donna nella storia del Comitato Olimpico Italiano a essere nominata Vice Presidente Vicario a 35 anni nel 2021, Autrice di “La Bambina più Forte del Mondo” pluristampato, racconto per bambini i cui profitti verranno devoluti all’Ospedale Gaslini di Genova. Le è stata appena conferita la prestigiosa onorificenza di “Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”.

notizia in aggiornamento

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0