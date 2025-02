Sanremo (Imperia) – Esce in Radio ed in streaming video sulla piattaforma di Youtube la canzone “Quando sarai piccola” di Simone Cristicchi che ha commosso il Teatro Ariston e il pubblico che ha seguito il Festival da casa, in televisione.

Raccontando in modo toccante la malattia della madre, Cristicchi ha toccato il cuore di chiunque abbia avuto a che fare con i problemi invalidanti dei propri genitori come con la sindrome di Alzheimer o altre neuropatie degenerative.

Il brano è in gara al 75° Festival di Sanremo e da oggi il video del brano, per la regia di Matteo Maggi è visibile al seguente link: https://youtu.be/WUi3iBgS6QQ.

Il testo di Quando sarai piccola:

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei,

Ti starò vicino come non ho fatto mai.

Rallenteremo il passo se camminerò veloce,

Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce.

Giocheremo a ricordare quanti figli hai,

Che sei nata il 20 marzo del ’46.

Se ti chiederai il perché di quell’anello al dito

Ti dirò di mio padre ovvero tuo marito.

Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa.

Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Eeee… è ancora un altro giorno insieme a te,

Per restituirti tutto quell’amore che mi hai dato

E sorridere del tempo che non sembra mai passato.

Quando sarai piccola mi insegnerai davverochi sono,

A capire che tuo figlio è diventato un uomo.

Quando ti prenderò in braccio

E sembrerai leggera come una bambina sopra un’altalena.

Preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena.

Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Eeee… è ancora un altro giorno insieme a te,

Per restituirti tutto, tutto il bene che mi hai dato.

E sconfiggere anche il tempo che per noi non è passato.

Ci sono cose che non puoi cancellare,

Ci sono abbracci che non devi sprecare.

Ci sono sguardi pieni di silenzio

Che non sai descrivere con le parole.

C’è quella rabbia di vederti cambiare

E la fatica di doverlo accettare.

Ci sono pagine di vita, pezzi di memoria

Che non so dimenticare.

Eeee… è ancora un altro giorno insieme a te,

Per restituirti tutta questa vita che mi hai dato

E sorridere del tempo e di come ci ha cambiato.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte

Che non avrai paura nemmeno della morte

Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte

Adesso è tardi, fai la brava

Buonanotte.

Scritto dallo stesso artista insieme a Nicola Brunialti, con la musica composta da Cristicchi e Amara e gli arrangiamenti di Francesco Musacco, “Quando sarai piccola” sarà contenuto in “dalle tenebre alla luce”, la speciale edizione dell’ultimo album in uscita venerdì 14 febbraio in digitale, cd e vinile.

Simone Cristicchi ha eseguito ieri sera, martedì 11 febbraio, la prima performance di “Quando sarai piccola” sul palco dell’Ariston. A dirigere l’orchestra del Festival di Sanremo il Maestro Valter Sivilotti.

Nella serata delle cover Simone Cristicchi duetterà con Amara sulle note de “La Cura”, uno dei brani più amati di Franco Battiato.

Simone Cristicchi e Amara insieme sono stati ospiti del Premio Tenco 2024 al Teatro Ariston di Sanremo, dove hanno regalato al pubblico un emozionante live acustico di “Abbi cura di me” (canzone con cui Cristicchi ha vinto il Premio “Sergio Endrigo” per la Miglior interpretazione e il Premio “Giancarlo Bigazzi” per la Miglior composizione musicale al Festival di Sanremo 2019), “Che sia benedetta” (brano scritto da Amara con Salvatore Mineo e interpretato da Fiorella Mannoia, classificatosi al 2° posto al Festival di Sanremo 2017) e, in chiusura, “L’ombra della luce”, un omaggio al Maestro Franco Battiato.

Attualmente Simone Cristicchi e Amara sono impegnati nelle repliche del tour “Torneremo ancora – Concerto mistico per Battiato”, che da giugno del 2022 ad oggi ha ottenuto un grande successo di pubblico e di critica, registrando numerosi sold out nei più prestigiosi teatri italiani. Da marzo torneranno in scena e calcheranno il palco del Teatro Brancaccio di Roma, per poi proseguire a Imperia, a Trento, a Jesolo (Venezia) e, accompagnati da Orchestra Sinfonica, a Taranto, a Potenza e a Matera.

In occasione del Festival di Sanremo 2025, Antonio Marras firma gli abiti che accompagnano Simone Cristicchi in questa straordinaria avventura artistica.

Prodotto da Francesco Migliacci e Francesco Musacco, “Dalle tenebre alla luce” è il quinto album in studio di Simone Cristicchi e prende il nome dal brano incluso nell’album e tratto dallo spettacolo teatrale del poliedrico artista, “Paradiso – Dalle tenebre alla luce”.

La fotografia di copertina dell’album è stata realizzata da Andrea Arbizzi e rappresenta la nebulosa soprannominata “Occhio di Dio” (Helix Nebula NGC7293).

Artista imprevedibile e poliedrico, cantautore, attore, disegnatore e scrittore, Simone Cristicchi torna sul palco del Teatro Ariston dopo averlo calcato per ben 5 volte in gara e 3 volte in qualità di ospite.

Dopo l’esordio nel 2006 nella categoria Giovani con il brano “Che bella gente”, nel 2007 è in gara nella categoria Campioni con “Ti regalerò una rosa”, brano che vince il Festival di Sanremo, il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio Sala Stampa Radio-Tv. Nel 2010 è sul palco dell’Ariston dove porta in gara il “Meno Male”, mentre nel 2013 presenta i brani “La prima volta (che sono morto)” e “Mi manchi”. Nel 2019 è per la quinta volta in gara con “Abbi cura di me”, brano con cui vince il Premio “Sergio Endrigo” per la Miglior interpretazione e il Premio “Giancarlo Bigazzi” per la Miglior composizione musicale.

Prosegue la seconda stagione di “Franciscus – Il folle che parlava agli uccelli”, la tournée che ha già registrato 60 repliche sold-out nei più prestigiosi teatri d’Italia, in cui, tra riflessioni, testimonianze personali e canzoni inedite, Cristicchi indaga e racconta il “Santo di tutti”, San Francesco D’Assisi. “Franciscus” (Baldini + Castoldi) è anche il titolo del suo ultimo libro scritto con Simona Orlando, che ha conquistato i primi posti delle classifiche dei libri di argomento spirituale.

