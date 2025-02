Genova – Si terranno alle 14:45 del pomeriggio odierno a Massa i funerali di Lorenzo Bertanelli, l’operaio di 36 anni morto a seguito del tragico incidente sul lavoro che si è verificato lo scorso mercoledì presso Molo Giano, in porto a Genova.

L’uomo era originario di Sarzana, ma è cresciuto a Massa dove si svolgeranno i funerali e dove ha conosciuto decine di persone che nelle ore successive all’accaduto gli hanno dedicato un pensiero sui social.

Bertanelli stava lavorando ad una barca di grandi dimensioni, quando è stato travolto da un componente di due tonnellate e mezzo. Immediata la chiamata ai soccorsi, che una volta giunti sul posto hanno tentato a lungo di rianimarlo ma che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sabato sul corpo dell’uomo è stata effettuata l’autopsia. Intanto, la Procura di Genova ha aperto un fascicolo per cercare di far luce su quanto accaduto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0